البدري منتقدا تصريحات كردي: غير مسئولة وتزيد من حدة الاحتقان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

‎انتقد الكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تصريحات كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي خرج فيها عن المألوف بتأكيده بانه لايتمني تتويج بيراميدز ببطولة الدوري العام هذا الموسم .

وكان كرم كردي، قد صرح لراديو "9090" بأنه يخشى من فكرة تتويج بيراميدز ببطولة الدوري الموسم الحالي، ويتمنى تحقيق الزمالك للقب.

وقال البدري في تصريحات صحفية أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة تزيد من حدة الاحتقان وتثير البلبلة بين الفرق وتقتل روح المنافسة الشريفة.

وأضاف، انه لا يتفهم موقف عضو إتحاد الكرة وخروجه بمثل هذه التصريحات المثيرة للجدل والشكوك في هذا التوقيت وخاصة بعد ارتفاع إثارة المنافسة الشريفة بين جميع الفرق بما يخدم الصالح العام برفع قيمة الكرة المصرية.

وأوضح، أن بيراميدز فرض نفسه بقوة في المنافسة ولابد أن يأخذ مسئولي الاتحاد في اعتباراتهم هذا الأمر بتحقيق مبدأ العدالة وعدم التحيز بين جميع الفرق.

وأشار إلى أن ناديه يلعب تحت مظلة إتحاد الكرة وعلي الجميع إدراك هذه الحقيقية والتعامل بهذا المنطق.

واتم رئيس نادي بيراميدز تصريحاته:" كنا ومازلنا ننتظر الإشادة بتجربة نادى بيراميدز الاستثمارية الكروية والتي لو كانت قد حدثت في اَي دوري آخر كان سيتم الاشادة بها باعتبارها استثمار رياضي لصالح الرياضة المصرية".