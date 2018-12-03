عصام عبد الفتاح: تقدمنا بمذكرة ضد عبد الحفيظ بعد تصريحاته ضد الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أنه تقدم بمذكرة إلى لجنة الانضباط بالجبلاية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أن دولتين فقط من القارة الأفريقية طلبتا تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، وهما مصر والمغرب.

وقال عضو اتحاد الكرة: "تقدمنا بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ بعد التصريحات التي صدرت من جانبه تجاه الحكام مؤخرًا، نرغب في أن يضع كل مسؤول تركيزه مع فريقه فقط".

وأكمل: "لكن أريد أن أكون صريحًا، نحن نقوم بتقديم هذه المذكرات ضد أي شخص يقوم بالإساءة إلى الحكام، وسيتم عقد جلسة لاتحاد الكرة غدًا وسنناقش الأمر خلالها".

وعن تطبيق تقنية حكم الفيديو، فعقب عبد الفتاح قائلًا: "الأمر لا يتم في يوم وليلة".

واختتم: "دولتان فقط من أفريقيا طلبتا تطبيق التقنية، وهما مصر والمغرب، نقوم حاليًا بإعداد كافة الأمور لتطبيقها في أقرب وقت ممكن".