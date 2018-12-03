تدريب الزمالك.. نوع جديد من العقوبات.. وغياب الونش مع عودة دونجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خاض لاعبو نادي الزمالك دريبهم عصر اليوم الأثنين في إطار الاستعداد لمواجهة المصري يوم الخميس القادم بالدوري المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مسؤولو النادي قرروا فرض عقوبة من نوع جديد على اللاعبين بسبب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري.

العقوبة جاءت عن طريق منع اللاعبين من الدخول إلى مقر النادي بسياراتهم الخاصة، بناء على قرار من الإدارة، ليضطروا إلى تركها خارج أسوار القلعة البيضاء.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين على هامش المران، حيث طالب خلالها بضرورة تحقيق الفوز على المصري للابتعاد بالصدارة.

وقام جروس بشرح عدد من الأمور الفنية والخططية لتطبيقها خلال المران، تمهيدًا للاستعانة بها في مواجهة المصري.

وشهد المران عودة محمود عبد العاطي "دونجا" للتدريبات بعدما غاب في الأيام الماضية بسبب مرضه.

ولم يشارك محمود حمدي "الونش" في التدريب بسبب استمرار إصابته بمزق في العضلة الضامة، ليواصل برنامجه التأهيلي استعدادًا للعودة للتدريبات.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع المصري يوم الخميس القادم في لقاء مؤجل من الجولة 11 للدوري الممتاز.