نصف نهائي ناري لدوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن- (د ب أ):

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي سحبت اليوم الاثنين في العاصمة الأيرلندية دبلن، المنتخب البرتغالي صاحب الضيافة في مواجهة نظيره السويسري ، بينما تجمعة المواجهة الأخرى بين المنتخبين الإنجليزي والهولندي.

ويلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا نظيره السويسري في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي في الخامس من يونيو 2019 ، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي ، الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثجيت والذي وصل إلى المربع الذهبي بمونديال روسيا 2018 ، نظيره الهولندي في السادس من الشهر نفسه.

ويتمتع المنتخب الهولندي بثقة هائلة بعد أن أطاح بالمنتخبين الفرنسي بطل العالم والألماني ، في دور المجموعات بدوري الأمم.

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في التاسع من يونيو، وستجرى المنافسات بمدينتي بورتو وجيمارايش البرتغاليتين.