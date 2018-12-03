نصف نهائي ناري لدوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن- (د ب أ):
أوقعت قرعة الدور قبل النهائي للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي سحبت اليوم الاثنين في العاصمة الأيرلندية دبلن، المنتخب البرتغالي صاحب الضيافة في مواجهة نظيره السويسري ، بينما تجمعة المواجهة الأخرى بين المنتخبين الإنجليزي والهولندي.
ويلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا نظيره السويسري في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي في الخامس من يونيو 2019 ، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي ، الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثجيت والذي وصل إلى المربع الذهبي بمونديال روسيا 2018 ، نظيره الهولندي في السادس من الشهر نفسه.
ويتمتع المنتخب الهولندي بثقة هائلة بعد أن أطاح بالمنتخبين الفرنسي بطل العالم والألماني ، في دور المجموعات بدوري الأمم.
وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في التاسع من يونيو، وستجرى المنافسات بمدينتي بورتو وجيمارايش البرتغاليتين.
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