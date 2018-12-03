عبدالحفيظ: لم أصرح لأي إذاعة تونسية بشأن صفقة بن عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- رمضان حسن:

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والمكلف من محمود الخطيب، رئيس النادي بمتابعة قطاع كرة القدم، قيامه بالتحدث لإحدى الإذاعات التونسية بشأن لاعب النجم الساحلي محمد أمين بن عمر واقتراب الأهلي من ضمه.

وكانت إذاعة تونسية، قد نشرت تسجيلا لمكالمة هاتفية بينها وبين عبدالحفيظ، تحدث فيها عن اقتراب ضم بن عمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تحدث أحد وكلاء اللاعبين في تونس عن هذا الأمر في وقت سابق، لكن مصادر تونسية، نفت وجود أي عرض من الأهلي للنجم بشأن اللاعب.

وصرح عبدالحفيظ لـ"يلا كورة" قائلا "لم أقم بأي مداخلة هاتفية مع إذاعة تونسية بشأن بن عمر، هناك شخص انتحل شخصيتي، وتواصل مع تلك الإذاعة وأطلق تلك التصريحات، لا أعلم شيئا عن هذا الأمر".

وتابع "قمت فقط بمداخلة مع إذاعة تونسية أخرى من أجل نفي ما جاء في المداخلة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وعن تجديد تعاقد مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق لمدة 3 مواسم قال عبدالحفيظ "مؤمن لاعب مهم للنادي الأهلي، وكان يجب أن يستمر مع الفريق في المرحلة المقبلة، بصفتي مديرا للكرة، سعيد باستمرار اللاعب معنا".

واختتم تصريحاته قائلا "انتهيت من وضع التصور الخاص بقطاع كرة القدم، أنجزت ما كلفني به رئيس النادي، وسأعرض هذا التصور عليه في الفترة المقبلة من أجل اتخاذ القرارات النهائية بشأن قطاع كرة القدم".