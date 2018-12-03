رسميًا.. عمرو مرعي أولى صفقات بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نجح مسؤولو نادى بيراميدز إف سى، فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل.

وأكد أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز والمتحدث الرسمي باسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مسؤولي بيراميدز حسموا الصفقة بعد توقيع عمرو مرعى للنادى بشكل رسمى والحصول على موافقة ناديه.

ويعد مرعي أولى صفقات بيراميدز في الشتاء بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفنى للفريق ولجنة الكرة.

وكان أحمد حسن صرح في وقت سابق أن الفريق بحاجة لتدعيمات في الجانب الهجومي نافيًا تعاقده مع أي من اللاعبين المدافعين ياسر إبراهيم، أو محمود متولي.

وانضم مرعي لصفوف النجم الساحلي قادمًا من إنبي مع بداية موسم 2017 - 2018، لمدة 4 سنوات.

وكان الأهلي بدأ مفاوضاته لضم اللاعب لصفوفه خلال الفترة المقبلة، قبل أن يوقع لنادي بيراميدز.