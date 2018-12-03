مواجهة نارية في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

أجريت قرعة نصف نهائي دوري أمم أوروبا، اليوم الإثنين، في العاصمة الأيرلندية دبلن، وأسفرت عن مواجهة متوازنة بين البرتغال وسويسرا.



في حين أبرزت القرعة مواجهة نارية بين المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الهولندي في نصف النهائي الآخر.



وتأهل إلى الدور نصف النهائي، متصدرو المجموعات الأربع في التصنيف الأول من دوري أمم أوروبا (هولندا وسويسرا والبرتغال وإنجلترا).



البرتغال تستضيف



وكانت البرتغال قد حصلت على حق استضافة الأدوار النهائية لدوري الأمم، سواء نصف النهائي، أو مباراة تحديد المركز الثالث، وكذلك المباراة النهائية.



وحدد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ملعبي الدراجاو، معقل بورتو، وأفونسو هنريكيس، معقل فيتوريا جيماريش، لاستضافة مباريات الأدوار النهائية.



مواعيد المباريات



وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة الدور نصف النهائي دون أي قيود أو توجيه، على عكس ما حدث في قرعة تصفيات يورو 2020، أمس الأحد.



وحدد "يويفا" يوم 5 يونيو/ حزيران 2019، لخوض المباراة التي ستجمع منتخب البلد المضيف، البرتغال، بمنافسه الآخر، وفي اليوم التالي، ستقام المباراة الثانية.



ومن المقرر خوض مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 9 يونيو/ حزيران 2019.



جوائز البطولة



يحصل المنتخب الفائز باللقب على كأس فضية، ليصبح أول فريق مُتوج بها على مدار التاريخ، إلى جانب حصوله على مكافأة مالية تبلغ 7.5 مليون يورو.



أما صاحب المركز الثاني، فسيحصد 6.5 مليون يورو، بينما يجني الحاصل على الميدالية البرونزية 5.5 مليون يورو.



ولن يخرج صاحب المركز الرابع خالي الوفاض، إذ سيحصل على مكافأة تبلغ 4.5 مليون يورو.



وتشمل هذه المكافآت 3 ملايين يورو جناها المتأهلون للدور نصف النهائي، حيث حصلت كافة منتخبات المستوى الأول على 1.5 مليون يورو، بجانب 1.5 مليون يورو أخرى للفرق المتأهلة بعد تصدر مجموعات المستوى (A).

المصدر: موقع كورو