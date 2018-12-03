تطبيق نظام حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم



قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين إن المؤسسة ستسرع في تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال ليتم الاعتماد عليه هذا الموسم بداية من أدوار خروج المغلوب.



واختار الاتحاد الأوروبي عدم الاستعانة بحكم الفيديو هذا الموسم رغم ظهوره في بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكذلك في كأس العالم الأخيرة في روسيا هذا العام.



لكن تشيفرين قال مؤخرا إن لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي تعد تقريرا قد يسمح للجنة التنفيذية بتعديل القرار السابق.



كما تمت الموافقة يوم الاثنين على تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو هذا الموسم في نهائي الدوري الأوروبي وفي نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو حزيران المقبل.



وأبلغ تشيفرين مؤتمرا صحفيا بعد نهاية اجتماع على مدار يومين للجنة التنفيذية في دبلن ”لكي أكون واضحا. ناقشنا إمكانية الاستعانة بالتكنولوجيا قبل الوقت المحدد لأنه من الصعب تحمل أي خطأ“.



وقال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيطبق نفس القواعد المتبعة لدى الاتحادات الأخرى التي تستخدم نظام حكم الفيديو لكن من الممكن طلب توضيح بنود محددة لتدخل التكنولوجيا.