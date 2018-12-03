برشلونة وريال مدريد لضمان التأهل واسبانيول في خطر بكأس إسبانيا



يبدو برشلونة وريال مدريد في مأمن من المفاجآت عندما يستضيفان كولتورال ليونيسا ومليلية في إياب دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بينما سيكون إسبانيول مطالبا بقلب تخلفه ذهابا أمام قادش 1-2.



وتقام منافسات الإياب بين الثلاثاء والخميس، ويبدو فيها برشلونة متصدر ترتيب الدوري وبطل الكأس في المواسم الأربعة الأخيرة، في وضع أفضلية لدى استضافته كولتورال (درجة ثالثة) الأربعاء على ملعبه كامب نو، بعد فوزه ذهابا خارج أرضه 1-صفر.



ويتوقع أن يلجأ مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لإراحة العديد من لاعبيه الأساسيين، لاسيما وأن مباراة الكأس تأتي قبل أيام من خوضه دربي المدينة ضد مضيفه إسبانيول السبت في الدوري المحلي.



في المقابل، يواجه الأخير مهمة هي من الأصعب لفريق من الدرجة الأولى في هذه المرحلة من الكأس، اذ يحتاج الى قلب تأخره أمام قادش (درجة ثانية) في مباراة الذهاب، عندما يستضيفه الثلاثاء إيابا.



وسيكون ريال أكثر المرتاحين في الإياب لتقدمه برباعية نظيفة على مليلية (درجة ثالثة) ذهابا، وهو يستضيفه الخميس على ملعب سانتياغو برنابيو.



وكان ريال بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قد استعاد توازنه بفوزه على فالنسيا بهدفين نظيفين في المرحلة الرابعة عشرة من الليغا السبت، بعد أسبوع من سقوطه أمام إيبار بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.



وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف إشبيلية ثاني ترتيب الدوري، فيلانوفنسي (درجة ثالثة) بعد تعادلهما سلبا في الذهاب، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد مع سانت اندرو (درجة رابعة) متقدما عليه 1-صفر ذهابا.



في ما يأتي برنامج إياب دور الـ32 (بتوقيت غرينيتش):



- الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر -



(18:30) فالنسيا - ايبرو (درجة ثالثة/2-1 ذهابا)



(20:30) إسبانيول - قادش (درجة ثانية/1-2 ذهابا)



(18:30) خيتافي - قرطبة (درجة ثانية/2-1 ذهابا)



(19:30) رايو فايكانو - ليغانيس (2-2 ذهابا)



- الأربعاء 5 كانون الأول/ديسمبر -



(20:30) برشلونة - كولتورال ليونيسا (درجة ثالثة/1-صفر ذهابا)



(18:30) أتلتيكو مدريد - سانت اندرو (درجة رابعة/1-صفر ذهابا)



(19:30) إشبيلية - فيلانوفينسي (درجة ثالثة/صفر-صفر ذهابا)



(19:30) فياريال - ألميريا (درجة ثانية/3-3 ذهابا)



(20:30) بلد الوليد - ريال مايوركا (درجة ثانية/2-1 ذهابا)



(18:30) جيرونا - ألافيس (2-2 ذهابا)



(19:30) ريال سوسييداد - سلتا فيغو (1-1 ذهابا)



- الخميس 6 كانون الأول/ديسمبر -



(15:15) ريال مدريد - مليلية (درجة ثالثة/4-صفر ذهابا)



(19:45) ريال بيتيس - راسينغ سانتاندر (درجة ثالثة/1-صفر ذهابا)



(17:30) إيبار - سبورتينغ خيخون (درجة ثانية/صفر-2 ذهابا)



(11:00) ليفانتي - لوغو (درجة ثانية/1-1 ذهابا)



(17:30) هويسكا - أتلتيك بلباو (صفر-4 ذهابا)