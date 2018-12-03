رياضة | بيراميدز ينتقد كرم كردي: فرضنا نفسنا بقوة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز ينتقد كرم كردي: فرضنا نفسنا بقوة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تصريحات كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي خرج فيها عن المألوف بتأكيده بانه لايتمني تتويج بيراميدز ببطولة الدوري العام هذا الموسم .

وقال البدري في تصريحات صحفية أن مثل هذه التصريحات تزيد من حدة الإحتقان وتثير البلبلة بين الفرق وتقتل روح المنافسة الشريفة.

وأبدى البدري عدم تفهمه لموقف عضو إتحاد الكرة وخروجه بمثل هذه التصريحات المثيرة للجدل والشكوك في هذا التوقيت وخاصة بعد ارتفاع إثارة المنافسة الشريفة بين جميع الفرق بما يخدم الصالح العام برفع قيمة الكرة المصرية.

وأشار رئيس النادي إلي أن ناديه فرض نفسه بقوة في المنافسة ولابد أن يأخذ مسئولي الاتحاد في اعتباراتهم هذا الأمر بتحقيق مبدأ العدالة وعدم التحيز بين جميع الفرق .

وأشاد البدري بموقف إتحاد الكرة الرسمي برئاسة المهندس هاني أبوريدة برفضه مثل هذه التصرفات الفردية.

وقال إن نادي بيراميدز يلعب تحت مظلة إتحاد الكرة وعلي الجميع إدراك هذه الحقيقية والتعامل بهذا المنطق.

وأضاف البدري: كنا ومازلنا ننتظر الإشادة بتجربة نادى بيراميدز الاستثمارية الكروية والتي لو كانت قد حدثت في اَي دوري آخر كان سيتم الاشادة بها باعتبارها استثمار رياضي لصالح الرياضة وصالح مصر.