رياضة | المقاصة يواجه عرب الرمل وديا غدا استعدادا لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يواجه عرب الرمل وديا غدا استعدادا لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق المرة بنادي مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف ، خوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام فريق عرب الرمل أحد فرق القسم الثاني على الملعب الفرعي لإستاد الدفاعي الجوي، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر الجاري بالاسبوع 17 للدوري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة ، أن الجهاز الفني فضل خوض مباراة ودية بسبب فترة توقف الدوري الطويلة الاخيرة ، للاطمئنان على اللاعبين واستعادة حساسية المباريات بعد فترة الراحة ، وتجهيزهم فنيا وبدنيا لمباراة طلائع الجيش .

وأشار هويدي ، أن جميع لاعبي الفريق انتظموا ، أمس الأحد ، في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني ، بعد الفوز على انبي بالجولة ال 16 للدوري.

وخاض الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق ، تدريبات تأهيليه خاصةتحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة دكتور امين رفعت ، حيث يعانى من شد خفيف في العضلة الخلفية .

ويحتل فريق المقاصة المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 26 نقطة، ويسعي لمواصلة انتصاراته والمنافسة مع الكبار في المربع الذهبي.