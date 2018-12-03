رياضة | دونجا يعود لتدريبات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا يعود لتدريبات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد محمود دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم بعد أن غاب خلال الأيام الماضية لظروف خاصة. وانتظم دونجا في تدريبات الفريق بعد أن غاب عن تدريبات الفريق منذ السبت الماضي نظرا لظروف أداء الامتحانات.

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