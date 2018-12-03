رياضة | الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع مهاجم منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع مهاجم منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، تفاوض ناديه مع محمد أمين بن عمر متوسط ميدان فريق النجم الساحلى التونسى.

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد أدلى بتصريحات تليفزيونية مساء أمس الاثنين، تفيد بوجود مفاوضات قوية من الأهلى لجلب بن عمر فى يناير المقبل.

وأكد عبدالحفيظ، أنه لم يتم التفاوض مع أمين بن عمر، كما زعم البعض، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز، لكن النادى الأهلى لم يقم بتقديم أى عروض لنادى النجم الساحلى أو فتح أى مفاوضات مع وكلاء بشأن اللاعب.