رياضة | عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع نجم منتخب مصر في أولى صفقات يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يتعاقد مع نجم منتخب مصر في أولى صفقات يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادى بيراميدز إف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى والمنتخب المصري بداية من شهر يناير المقبل. وحسم مسئولو بيراميدز الصفقة بعد توقيع عمرو مرعى للنادى بشكل رسمى والحصول على موافقة ناديه ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفنى للفريق ولجنة الكرة. وكان المستشار تركي ال الشيخ قد نشر صورة للاعب بزي بيرميذز معلقاً " الاول" في إشارة الي وجود صفقات اخري خلال تعاقدات يناير

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