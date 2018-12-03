رياضة | "جروس" يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري.. ويجتمع بفرجاني ساسي

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اجتمع كرستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق، خلال مران الفريق، وذلك من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بالتفكير في لقاء المصري ببطولة الدوري الممتاز.
وشدد جروس خلال لقائه باللاعبين على أهمية حصد نقاط مباراة المصري والاستمرار في صدراة بطولة الدوري.
وعقد "جروس" جلسة خاصة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، على هامش مران اليوم، جاءت جلسة جروس مع ساسي، لشرح البرنامج التدريبي ومنحه بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها في الفترة المقبلة خلال المباريات.
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