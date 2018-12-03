رياضة | تدريبات جري لمدافع الزمالك قبل لقاء المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات جري لمدافع الزمالك قبل لقاء المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجري حول الملعب خلال مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة المصري في الدوري العام. ويعاني عبد الغني من الإصابة بجرح في القدم في ظل تأكد غيابه عن مباراة المصري، لإيقافه بعد حصوله على الطرد في لقاء الإنتاج الحربي.

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