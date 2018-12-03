رياضة | تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونجح مسئولو نادى بيراميدز إف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل. وحسم مسئولو بيراميدز الصفقة بعد توقيع عمرو مرعى للنادى بشكل رسمى والحصول على موافقة ناديه ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفنى للفريق ولجنة الكرة. علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية على تعاقد نادي بيراميدز مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي. ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة عمرو مرعي بقميص بيراميدز ومكتوب على الصورة:"الأول".

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