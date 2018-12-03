رياضة | "دونجا" يشارك في تدريب الزمالك استعدادا للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دونجا" يشارك في تدريب الزمالك استعدادا للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط فريق الزمالك في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا للقاء المصري في الدوري الممتاز، وكان اللاعب تغيب عن التدريبات الأخيره لمرضه.

ويستعد الزمالك للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.

ولم يشارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق في التدريب بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي.

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة.