رياضة | موقعة نارية بنصف نهائي دوري أمم أوروبا والبرتغال أمام سويسرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة نارية بنصف نهائي دوري أمم أوروبا والبرتغال أمام سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجريت قرعة نصف نهائي دوري أمم أوروبا، اليوم الإثنين، في العاصمة الأيرلندية دبلن، وأسفرت عن مواجهة متوازنة بين البرتغال وسويسرا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الهولندي في نصف النهائي الآخر.
وتأهل إلى الدور نصف النهائي، متصدرو المجموعات الأربع في التصنيف الأول من دوري أمم أوروبا (هولندا وسويسرا والبرتغال وإنجلترا).
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