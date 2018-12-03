حسناء روسية تسخر من نيمار دا سيلفا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم تألق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام فريق ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، وفوز الفريق الفرنسي 2 / 1 إلا أن نيمار لم ينجو من السخرية بعد المباراة.

طريقة تمثيل نيمار، وادعائه الإصابة في أوقات كثيرة خلال المباريات لم تعد تثير حفيظة اللاعبين فحسب، بل أصبحت تحظى باهتمام نجوم يمارسون رياضات مختلفة عن كرة القدم.

الحسناء الروسية إليزافيتا توكتاميشيفا، نجمة التزحلق الفني على الجليد، نشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تسخر من خلالها من اللاعب نيمار، بسبب سقوطه المتكرر في مباراة فريقه باريس سان جيرمان وضيفه ليفربول، التي أقيمت في إطار الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بطلة العالم لعام 2015 كتبت قائلة: طوال مسيرتي كلها، سقطت على الجليد أقل مما سقط نيمار خلال 90 دقيقة من اللعب.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي يتعرض لانتقادات وتهكم من قبل خصومه والمشجعين، بسبب سقوطه المتكرر الأشبه بحركات تمثيل، وتظاهره بالألم الشديد، وبعدها بلحظات ينهض ويلعب بشكل طبيعي، وكأن شيئا لم يكن.