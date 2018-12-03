شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» تعليقاً على تصريحات كرم كردي بشأن بيراميدز: الأندية كلها سواء أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حيادية اتحاد اللعبة في جميع مسابقاته، وأن اتحاد كرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري، إضافة إلى أن المسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.وأشار «أبوريدة» إلى أن ما صدر على لسان كرم كردي، عضو مجلس الإدارة، من تصريحات حول أمنياته لفوز ناد بعينه بالبطولة كانت في إطار خارج تماماً عن موقعه كعضو مجلس إدارة في الاتحاد، وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدوري، بل ويأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدوري المصري، ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة، وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة.

وكان كرم كردي قال في تصريحاته إذاعية صباح اليوم، إنه متخوف من فوز نادي بيراميدز بمسابقة الدوري الممتاز، وتمنى تتويج الزمالك باللقب.