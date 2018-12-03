شكرا لقرائتكم غدا.. اتحاد الكرة يناقش لائحة شئون اللاعبين الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش غداً مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى ابو ريدة لائحة شئون اللاعبين الجديدة للموسم المقبل 2019 – 2020 خلال اجتماع المجلس. قام مجدي عبد الغنى عضو المجلس والمشرف على لجنة شئون اللاعبين بإعداد لائحة جديدة بالتنسيق مع أحمد مجاهد عضو المجلس و وليد العطار مدير اللجنة تمهيداَ لمناقشتها فى اجتماع المجلس. من المقرر أن يتم إرسال اللائحة الجديدة إلى الأندية خلال شهر يناير المقبل عقب إعتماد بنودها.

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