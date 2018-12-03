شكرا لقرائتكم الزمالك يمنع لاعبيه من الدخول للنادى بسياراتهم الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منع مسئولو الزمالك، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، من دخول مقر النادى اليوم الإثنين، بالسيارات الخاصة بهم كما هو معتاد وذلك عقاباً على توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 فى دور الـ16 بالبطولة.



فتوح

وتم منع أحمد فتوح خلال دخوله إلى بوابة النادى بسيارته وعاد مرة ثانية لترك سيارته بعد إخطاره بالقرار وكذلك باقى اللاعبين الذى علم بعضهم بالقرار قبل توجههم إلى النادى ليقومون على الفور بترك سيارتهم خارج النادى الأبيض.



محمود علاء

وكشف مصدر بفريق الزمالك إن تلك ليست المرة الأولى التى يطبق فيها هذا العقاب حيث تم تطبيقه من قبل عندما تعرض الفريق الأبيض للخسارة من نجوم إف سى بالدورى الممتاز.



عماد السيد

كان فريق الزمالك قد حصل على راحة سلبية أمس ثم عاد اليوم لخوض تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم الخميس المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز.