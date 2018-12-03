شكرا لقرائتكم رسميا.. إيقاف 21 عضو من أعضاء نادي البلدية وتعيين انجلش وسمير بقطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المكتب التنفيذي لنادي بلدية المحلة برئاسة محمد الالفي نائب رئيس النادي ايقاف 21 عضو من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي وذلك علي خلفية الاشتباكات التي شهدها النادي الخميس الماضي بين عدد من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي .

كما قرر المكتب التنفيذي اغلاق الكافتريا الرئيسية بالنادي وذلك بعد شكوي عدد من اعضاء النادي بوجود تلاعب في نوعية الطعام المقدمة من الكافتريا الرئيسية بالنادي .

واتخذ المكتب التنفيذي قرارا بتعيين الثنائي اشرف انجلش لاعب بلدية المحلة السابق في النشاط الرياضي بالنادي ومحمد سمير لاعب ومدرب بلدية المحلة السابق في قطاع الناشئين بالنادي وذلك بعد المذكرة التي تقدم بها مدير قطاع الناشئين بالنادي لمجلس الادارة .