فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر

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جدة - عمرو شويل فاز الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين. نجح مدافع ليفربول في التغلب على هاري كين وآرون موي وليروي ساني ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا وفاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر قدم مدافع ليفربول أداء مميز للغاية مع الريدز خلال خمس مواجهات ونجح في إبقاء شباك الفريق نظيفة في انتصارات ليفربول أمام فولهام وأمام واتفورد وإيفرتون.

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