شكرا لقرائتكم اليويفا يعتمد تطبيق الـ"VAR" فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة التنفيذية بالإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، إعتماد تقنية الفيديو "VAR" فى الأدوار الإقصائية من بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، وجاء ذلك فى إجتماع تم عقده اليوم الإثنين، فى "دبلن".

ذكر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أنه تقرر إعتماد تطبيق تقنية "VAR" بداية من الدور ثمن النهائى لبالنسخة الحالية بمسابقة دورى أبطال أوروبا والذى سينطلق فى شهر فبراير المقبل.

وسبق لألكسندر سيرفين رئيس الإتحاد الأوروبى لكرة القدم وأن أشار إلى تطبيق تقنية الفيديو "VAR" فى جميع المسابقات الأوروبية بدءاً من موسم 2019-2020 ولكن ضغط مسئولى الأندية قدم هذا الموعد وعجل بتطبيقها فى هذا التوقيت.