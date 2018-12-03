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اليوم.. رئيس ريال مدريد يجتمع بـ"نيمار ومبابي"

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جدة - عمرو شويل يعتزم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، الحديث مع نيمار وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، لبحث إمكانية إنضمامهما لصفوف الفريق الملكي خلال الفترة القادمة.

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز سيتواجد فى العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم، الأثنين لحضور حفل "الكرة الذهبية" التي تمنح من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

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وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد يعتزم الحديث مع كيليان مبابي أحد المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، وجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم لبحث إمكانية إنضمامه لصفوف الفريق الملكي خلال الفترة القادمة كذلك نيمار الذى من المنتظر أن يحضر حفل اليوم.

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وكان ريال مدريد قريباً من التعاقد مع كيليان مبابي قبل عامين إلا أن المهاجم الفرنسي قرر الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية وعينية كبيرة.

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ويعد الكرواتى لوكا مودريتش، نجم نادى ريال مدريد الإسبانى، المرشح الأوفر حظاً للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، وأكدت أكثر من وسيلة إعلامية، وعلى رأسها صحيفة "ماركا" الإسبانية وشبكة "سكاى إيطاليا"، أن مودريتش سيتربع على عرش لاعبى العالم وسيضع حداً لهيمنة الثنائى وليونيل على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2008، فى حين تبقى مفاجآت اللحظات الأخيرة واردة.

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