شكرا لقرائتكم الرجاء البيضاوي يتوج بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية) رغم خسارته أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 1 - 3 يوم الأحد في إياب الدور النهائي للبطولة وذلك بعد فوزه ذهاباً بثلاثية لا رد لها.

وتقدم الرجاء بهدف سجله عبد الله حافيظي في الدقيقة 21،وتعادل فيتا كلوب عن طريق ماكوسو مونديلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأضاف موكوكو باتيزاديو الهدف الثاني في الدقيقة 71 ثم سجل فابريسي نجوما الهدف الثالث لفيتا كلوب في الدقيقة 74.

ورغم الخسارة، إلا أن الرجاء البيضاوي توج باللقب مستفيدا من فوزه ذهابا 3 - صفر حيث فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 3 لتصبح هذه المرة الثانية التي يحصل بها الرجاء على اللقب، بعدما توج بالبطولة المرة الأولى عام 2003.