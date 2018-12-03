شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. الونش خارج مواجهة المصرى.. وعودة "دونجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض، اليوم، استعدادا لمواجهة المصرى، يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسلوع الـ11، من بطولة الدوري الممتاز بعدما تغيب عن التدريبات الأخيرة لمرضه.

فيما لم يشارك محمود حمدي الونش مدافع الزمالك فى التدريبات بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي، حيث تأكد عدم لحاقه بمواجهة المصرى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز.

وركز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس فى مران اليوم على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية من أجل تنفيذها فى المواجهة القادمة أمام المصرى.