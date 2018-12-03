شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى بيراميدز اف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى بداية من شهر يناير المقبل. وحسم مسئولو بيراميدز الصفقة بعد توقيع عمرو مرعى للنادى بشكل رسمى والحصول على موافقة ناديه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفنى للفريق ولجنة الكرة. كان مسئولو بيراميدز قد أعلنوا عن ضم 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.

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