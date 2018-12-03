شكرا لقرائتكم خبر عن غزال الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلي، حقيقة توقيعه لنادى الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يزال مرتبطاً بتعاقد ولا يحق له التفاوض مع أى نادٍ دون علم الإدارة الحمراء.

وقال عمرو جمال، إن هناك جلسة مع مسئولى النادي الأهلي نهاية الشهر الجارى لحسم مصيره، سواء بالاستمرار والقيد فى يناير ــ وهو أولويته الأولى ــ أو بخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف الغزال، "هناك أولوية للنادى الأهلي بكل تأكيد، حال وجود رغبة فى استمرارى، وما دون ذلك فسيكون تفكيرى فى خوض تجربة الاحتراف خارج مصر".

يذكر أن عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار للأهلي هذا الموسم، فى ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.