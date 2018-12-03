شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر للدورى. موقف الفريقين بجدول الترتيب

موقف الفريقين بجدول الترتيب يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الأول للدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 13 لقاءً حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر لقاء وحيدا، ويبحث عن مواصلة انتصاراته للابتعاد أكثر فى صدارة المسابقة. أما المصرى فيحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 والخسارة فى لقاءين، ويحاول الفريق البورسعيدى الخروج من النفق المظلم بعدما نجح فى الفوز على إنبى فى أخر لقاءاته بثلاثة أهداف مقابل هدف. القنوات الناقلة للمباراة القنوات الناقلة للمباراة تنقل قناة أون سبورت المباراة حصريا.

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