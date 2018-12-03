شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سرقة طاقم حكام فى بنى سويف أثناء إدارة مباراة الواسطى ومعلمين ببا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض طاقم التحكيم المكون من إسلام فوزى مفتاح وعلى معوض وكريم شلبى، للسرقة أثناء إدارة مباراة فى بنى يوسف لمواليد 2003 فى مركز شباب الواسطي بين نادي الواسطي ومعلمين ببا. من جانبه أوضح الحكم إسلام فوزى الذى نشر فيديو للواقعة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن طاقم الحكام تعرض لسرقة ما يقدر بـ5 آلاف جنيه بجانب سرقة الهواتف المحمولة الخاصة به.

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