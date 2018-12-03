شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: الأندية كلها سواء أمام الاتحاد والمنافسة لصالح الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على حيادية اتحاد اللعبة فى جميع مسابقاته، وأن اتحاد كرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى، إضافة إلى أن المسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وأشار أبو ريدة إلى أن ما صدر على لسان د.كرم كردى، عضو مجلس الإدارة، من تصريحات حول أمنياته لفوز نادٍ بعينه بالبطولة كانت فى إطار خارج تماماً عن موقعه كعضو مجلس إدارة فى الاتحاد، وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدورى، بل ويأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدورى المصرى، ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة، وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة.