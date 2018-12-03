شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يستمر مصطفى يونس فى قيادة المصرى بعد توديع الكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع فريق المصرى البورسعيدى بطولة كأس مصر مبكراً عقب الخسارة من الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية فى إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

وترددت أنباء قوية عن قرب رحيل مصطفى يونس المدير الفنى للفريق عن القيادة الفنية للفريق بعد ظهور أبناء بورسعيد بشكل سيئ، إلا أن مجلس إدارة النادى تمسكت به على أساس أن الفريق مرتبط بمباراة مهمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

نرصد فى التقرير التالى أهم الأسئلة حول مستقبل مصطفى يونس مع المصرى..

هل يرحل مصطفى يونس من تدريب المصرى؟

لن يرحل مصطفى يونس عن تدريب المصرى فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ارتباط الفريق البورسعيدى بمباريات مؤجلة بالدورى.

متى تولى مصطفى يونس القيادة الفنية للمصرى؟

تولى مصطفى يونس تدريب الفريق البورسعيدى فى البداية بشكل مؤقت، عقب رحيل ميمى عبد الرازق سريعاً من تدريب الفريق، وبعد فوزه على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف تمسكت به إدارة النادى الخضراء حتى نهاية الموسم.





لماذا فشل مصطفى يونس فى صعود المصرى لدور الـ16 بكأس مصر؟

يعد مصطفى يونس السبب الرئيسى وراء خسارة المصرى لمباراته بالأمس أمام الجزيرة المطروحى بعدما أشرك بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة فى المباريات، بالإضافة لإراحة عدد من النجوم، وهو ما كان له بالغ الأثر فى خسارة اللقاء.

هل يستطيع المصرى العودة واجتياز الخروج من الكأس؟

يستطيع لاعبو المصرى الخروج سريعا من الأزمة واجتياز الخروج من كأس مصر، نظرا للخبرات الدولية التى تحلوا بها خلال مشاركاتهم الأفريقية الأخيرة.