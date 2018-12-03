رسالة نادى الجونة لمحمود الخطيب

يحيى عبد الرحمن

حرص نادي الجونة على توجيه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجريت له بالعاصمة الألمانية برلين.

وكتب نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تلقينا أمس بكل سرور خبر عودة الكابتن/ محمود الخطيب لمصر سالماً.. نتمنى لبيبو رمز الكرة المصرية دوام الصحة والعافية".

يذكر أن بيبو قد عاد إلى القاهرة بالأمس، عقب خضوع لعملية جراحية في الظهر، لاستئصال "ورم" بالنخاع الشوكي؛ تسبب فى آلام العمود الفقرى التى عانى منها لعدة أشهر.