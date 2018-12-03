جماهير ليفربول تُطالب كلوب بإنقاذ صلاح

كتبت ريهام أسامة

طالبت جماهير ليفربول، المدرب الألماني يورجن كلوب، بتغيير الطريقة التي يعتمد عليها في المباريات، وعدم الدفع بالنجم المصري محمد صلاح في مركز "رأس الحربة" مجددًا.

ولم يقدم صلاح الأداء المنشود في مباراة ليفربول وإيفرتون، في ديربي "الميرسيسايد" الذي أُقيم أمس الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

ووفقًا لما ذكره موقع «جول» العالمي، فإن جماهير ليفربول علّقت على أداء الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُعربين عن رفضهم تغيير طريقة اللعب...