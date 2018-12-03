اتحاد الكرة يصدر بيانا للتعليق على تصريحات كردي بشأن "تتويج بيراميدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر اتحاد الكرة بيانا، للرد على تصريحات كرم كردي عضو الاتحاد، بشأن خوفه من فوز بيراميدز بالدوري، وأمنياته بتتويج الزمالك، في ظل منافستهما مع النادي الاهلي على اللقب المحلي.

وأوضح البيان، أن اتحاد الكرة على الحياد في جميع مسابقاته، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري، والمسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وأكمل البيان: "ما صدر على لسان كرم كردي عضو المجلس حول أمنياته بفوز نادي معين، كانت في إطار خارج تماما عن موقعه كعضو في مجلس الإدارة، وهذه الأمنيات لا علاقة لها بعمله داخل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة.

واختتم البيان: "سعداء بزيادة المنافسة على سباق الدوري، بل ونأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدوري المصري، ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة، وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة".

وكانت تصريحات كردي أثارت غضب مسؤولي نادي بيراميدز، حيث أدان أحمد حسن المشرف على الكرة، تلك التصريحات.