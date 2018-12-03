رسميا.. تطبيق تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بشكل رسمي، عن قراره بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بداية من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسبق وقرر "ويفا" استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، في النسخة المقبلة من منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه قرر حاليا اتخاذ خطوة جديدة بشأن المسابقات الحالية.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي لـ"ويفا" فإن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت في دولة أيرلندا، اتخذت قرارا رسميا بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، في دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، بداية من دور الـ16 الذي سوف ينطلق في شهر فبراير من عام 2019.

ويأتي هذا القرار، بعد نجاح التجارب وتدريب الحكام في الشهور الماضية على استخدام التقنية بالبطولات الأوروبية هذا الموسم.

وتضمن القرار، استخدام الـ"VAR"، في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بجانب الأدوار النهائية لدوري أمم أوروبا للمنتخبات، بجانب بطولة الأمم الأوروبية تحت 21 عام التي ستقام عام 2019.

وأشار "ويفا" الى قراره الذي تم اتخاذه في سبتمبر الماضي، بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة، بجانب السوبر الأوروبي 2019، بجانب التخطيط بشأن استخدام التقنية في يورو 2020 ومجموعات الدوري الأوروبي، ودوري الأمم الأوروبية 2021.