وكيل مؤمن زكريا يوضح سبب تأخر تجديد التعاقد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد أحمد يحيى وكيل اللاعب مؤمن زكريا، أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى النادي الاهلي، تسببت في تأخير تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة الماضية.
وأشار يحيى في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت"، أنه تم تسوية المستحقات، بعد عدة جلسات ليتم تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات.
وأوضح وكيل اللاعب، أن ما تم تنفيذه هو الاتفاق الأساسي الذي تم مع محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي منذ فترة، ولم يطلب اللاعب أي مطالب جديدة.
وكان الأهلي قرر تجميد مؤمن زكريا خلال الفترة الأخيرة ليغيب عن المشاركة، في ظل تأخر تجديد تعاقده.
ويحتل الاهلي المركز الـ16 بجدول الدوري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات.
ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الدوري.
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