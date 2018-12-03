بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضاته مع ياسر إبراهيم أو محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: نفى أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز والمتحدث باسم النادي، دخول ناديه في مفاوضات لضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأضاف الصقر في تصريحات إذاعية لـ"راديو أون سبورت"، أن بيراميدز ليس في حاجة لدعم خط الدفاع، حيث يضم الفريق 6 لاعبين متميزين. وأكمل: "لم يتم طرح اسم ياسر إبراهيم داخل الجهاز الفني للتعاقد معه، وكذلك محمود متولي مدافع الإسماعيلي". وأشار حسن، إلى أن فريقه بحاجة للتعاقد مع لاعبين في الخط الهجومي، موضحا أن أحد الأسماء المطروحة للتعاقد معها هو إسلام عيسى جناح النادي المصري. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 26 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر الزمالك.

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