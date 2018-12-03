توقف قطار صفقات الأهلي.. الحدود والمقاصة يغلقان الباب أمام رحيل نجميهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

استطاع النادي الأهلي جلب صفقتان خلال الأيام السابقة، بضم محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 مواسم ونصف، ومحمود السلمي لاعب نادي الشجاعية الفلسطيني.

كما استطاع الأهلي تجديد تعاقد مؤمن زكريا لمدة 3 مواسم، على أن ينتهي الجهاز الفني من تحديد قائمة الراحلين عن صفوف الفريق.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع الثنائي إمام عاشور مهاجم حرس الحدود، ومحمود وحيد ظهير أيسر المقاصة.

حمدي مشهور المشرف العام على الكرة بفريق حرس الحدود، أكد أنه يرفض رحيل إمام عاشور في يناير المقبل.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم ولن يرحل، بعد المفاوضات الشفهية التي تلقتها إدارة الحرس من مسؤولي النادي الأهلي في يناير.

وأتم: "وضع الحدود في الدوري صعب، نعم النتائج بدأت في تحسن كبير عن بداية الموسم ولكن نريد تدعيمات وليس بيع لاعبين".

وعن محمود وحيد لاعب المقاصة، قال محمد مجد المشرف العام على الكرة بالفريق الفيومي، إن صفقة انتقال اللاعب للأهلي لم تنته، مثلما تردد.

وأشار إلى أن المقاصة طلب للحصول على خدمات أحمد الشيخ ضمن صفقة محمود وحيد، وهو ما رفضه الأهلي الذي تمسك بلاعبه.

وأكمل: "نحن أيضا نتمسك بمحمود وحيد ولن نفرط فيه".

وحصل الشيخ على فرصة المشاركة في المباراتين الأخيرتين بشكل أساسي تحت قيادة محمد يوسف، واستطاع إحراز هدف فوز فريقه بمباراة بتروجيت.