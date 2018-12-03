أحمد حسن ردا على كردي: خوفك من بيراميدز سيستمر لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قام أحمد حسن، المتحدث الرسمي بإسم نادي بيراميدز، بالرد على تصريجات كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان كرم كردي، قد صرح لراديو "9090" بأنه يخشى من فكرة تتويج بيراميدز ببطولة الدوري الموسم الحالي، ويتمنى تحقيق الزمالك للقب.

ورد أحمد حسن الملقب بـ"الصقر" من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" "بالتأكيد أتفهم خوفك يا دكتور من فوز فريق هندي ببطولة الدوري المصري ولكني أعدك بأن خوفك سيستمر لنهاية الموسم".

وتابع " تصريحات غريبة ومثيرة صدرت من كرم كردي والذي أكن له كل تقدير واحترام، وهي تفتقد لكل قواعد كرة القدم ومبادىء الاتحاد الدولي (فيفا) في المنافسة الشريفة على البطولات".

وأضاف " منطقي عدم تمني مسؤولي وجماهير الأهلي والزمالك حصول بيراميدز على الدوري، لكن أن يخرج علينا مسؤول في اتحاد الكرة ويعلنها صراحة أنه لا يتمنى فوز بيراميدز ببطولة الدوري، فهذه تصريحات مثيرة وغريبة، وتفتقد لكل معاني الحيادية".

واختتم "دائما ما نسعى لتهدئة الأجواء من باب المسئولية، ولكن تخرج علينا تصريحات تزيد الأمور احتقان، وأخيرا اذا كانت هذه تصريحات مسؤولي كرة القدم، فكيف يكون هناك ثقة في ادارة اللعبة".