تأجيل جلسة جروس مع رئيس الزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تأجيل جلسة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع رئيس النادي.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 أن تأجيل الجلسة جاء بناء على طلب من أمير مرتضى المشرف العام على الكرة لحين عودته من سويسرا.
ويتواجد نجل رئيس الزمالك حاليًا في سويسرا لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب الذين تقدموا بشكاوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.
وكان رئيس الزمالك قد طلب الاجتماع مع جروس عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق الأبيض من الاتحاد السكندري في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد، وتسببت في خروجه من منافسات البطولة للاستفسار منه عن أسباب الخسارة، ومعرفة سر خروج بعض اللاعبين من حساباته في المباريات رغم مستواهم المتميز.
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