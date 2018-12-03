حوار.. السلمي يتحدث عن "صدفة الانضمام للأهلي".. وعرض الزمالك.. وأزمة عقد الشجاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

وقع محمود سلمي لاعب نادي الشجاعية، عقود انضمامه للنادي الأهلي، مساء السبت، في ثاني صفقات الفريق الأحمر لإعادة بناء الفريق.

الخليج 365 أجرى حوارًا مع اللاعب بعد انضمامه، وإلى نص الحوار:

- متى بدأت لعب كرة القدم وأين؟

بدأت في سن الثانية عشر بنادي الوفاق بالدرجة الثانية، ثم لعبت بالفريق الأول وأنا في السادسة عشر، وفي هذا الوقت كان نادي الشجاعية بالدوري الممتاز يتابعني، لأنتقل لهم حيث ألعب منذ سن الثامنة عشر في نادي اتحاد الشجاعية.

- كيف ترى انضمامك للنادي الأهلي ؟

خطوة كبيرة في حياتي وأتمنى أحقق المطلوب مني وأن أكون عند حسن الظن وأن أتوج بالبطولات مع النادي الأهلي.

- هل تخاف من مقارنتك بالجزائري أمير سعيود في الأهلي، خاصة أنه كان صغير السن مثلك؟

لا كل منا له أسلوبه ونختلف عن بعضنا البعض.

- عدد من اللاعبين الفلسطينيين لعبوا بالدوري المصري.. هل تعرفهم؟

رمزي صالح كان حارسا للأهلي، ومحمود وادي نجم المصري، ومصطفى نجم لاعب الزمالك السابق كان مدربي.

- ما هو لقبك في غزة.. ميسي غزة أم صلاح غزة؟

الجمهور كان يلقبني بميسي غزة.

- من هو مثلك الأعلى محليا ودوليا؟

ميسي، ومحمد صلاح.

- معظم مقاطع الفيديو لك توضح أنك عندك ذو مهارات كبيرة ولكن البعض يرى أنك تبالغ بالاحتفاظ بالكرة والمراوغة.. فهل هذا هو أسلوب لعبك دائما؟

أنا لاعب أحب أن أحافظ ع الكرة بمهاراتي حتى أستطيع صُنع مساحات لي بالملعب لأقوم بتمريرات حاسمة.

- ما هي المراكز التي تجيد اللعب بها وما هو طولك؟

طولي ١.٧٤ أجيد اللعب بمركز الجناح يمين وصانع ألعاب.

- من اللاعب المفضل لك في صفوف النادي الأهلي حاليا؟

وليد سليمان

- هل أنت مرتبط بعقد مع نادي الشجاعية الفلسطيني أم لا؟

في فلسطين نعمل بنظام بطاقة للاعب وليس عقد، تحدثت في تلك الأمور خلال جلستي أمس مع مسؤولي الأهلي وكل هذه الأمور ستُحل إن شاء الله.

- هل ستبدأ مع الفريق الأول بالأهلي مباشرة أم مع فريق الشباب؟

في البداية سوف أقيد في صفوف فريق الشباب وسأتدرب معهم وبعد فترة سأصعد للفريق الأول.

- ما هو رقمك المفضل والذي تتمنى ارتداؤه في الأهلي؟

أحب رقم 10 وأتمنى ارتداؤه

- متى وقعت مع تامر النحاس وكيل اللاعبين؟

وقعت معه قبل أسبوع تقريبا

- كنت تقترب من الانضمام لنادي الزمالك وبعد ذلك انضممت للأهلي.. حدثنا عن الكواليس؟

الكابتن مصطفى نجم كان يرغب في انضمامي لنادي الزمالك وتحدث معي كثيرا وكنت أقترب من التوقيع لهم، ولكن الكابتن علاء ميهوب تحدث معي وأقنعني بالانضمام للأهلي.

- هل أتيت مصر خصيصا للتعاقد مع الأهلي أم كنت متواجد لسبب آخر؟

لا لسبب آخر كنت سأتوجه للأردن عن طريق مصر لأنه كان هناك تواصل معي من نادي الوحدات وشباب الأردن للانضمام لهم ولكن أراد الله لي التواجد في مصر لأنضم للأهلي.

- مصطفى نجم شبّهَك بالنجم الليبي طارق التائب فهل ترى أنك تشبهه بالفعل؟

هناك تشابه.. لكن عندي ببلادي يشبهوني بميسي وصلاح.

- هل من الممكن أن تكون مثل صلاح يوما ما؟

أتمنى طبعا أن أكون مثله وسأعمل على ذلك إن شاء الله.. التوفيق من عند الله.