عمرو جمال ينفي توقيعه لأي نادي.. ويؤكد: الأولوية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

نفى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيعه لأي ناد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لايزال مرتبط بعقد مع الفريق ولا يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون علم الأهلي.

وقال الغزال إنه سيعقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري لحسم مصيره؛ سواء بالاستمرار والقيد في يناير ــ وهو أولويته الأولى ــ أو بخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف: "هناك أولوية للنادي الأهلي بكل تأكيد في حال وجود رغبة في استمراري، وما دون ذلك فسيكون تفكيري في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر".

يذكر أن عمرو جمال ضمن قائمة الانتظار للأهلي هذا الموسم، في ظل عدم قيده بقائمة الفريق مع بداية الموسم.