رياضة | وكيل مؤمن زكريا يكشف سر تأخر تجديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل مؤمن زكريا يكشف سر تأخر تجديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد يحيى وكيل مؤمن زكريا عن تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع الفريق لمدة 3 مواسم. وقال وكيل مؤمن زكريا في تصريحات إذاعية :"المفاوضات امتدت لوقت طويل بسبب ارتباك لجنة الكرة بالأهلي ونهائي بطولة أفريقيا". وأضاف يحيى :"مستحقات اللاعب المتأخرة عطلت التجديد بشكل كبير ولم يتم تسديدها حتى الآن لكن تم الوصول لاتفاق حولها، وكذلك مدة العقد التي شهدت خلافا لرغبة الأهلي التجديد لـ3 مواسم بينما يريد اللاعب التجديد موسمين".

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