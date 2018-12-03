رياضة | أبو ريدة: الأندية كلها سواء أمام الاتحاد والمنافسة بينها لصالح الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة: الأندية كلها سواء أمام الاتحاد والمنافسة بينها لصالح الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على حيادية اتحاد اللعبة في جميع مسابقاته ، وأن اتحاد كرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري ، إضافة إلى أن المسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وأشار أبو ريدة إلى أن ما صدر على لسان د.كرم كردي عضو مجلس الإدارة من تصريحات حول أمنياته لفوز ناد بعينه بالبطولة كانت في إطار خارج تماما عن موقعه كعضو مجلس إدارة في الاتحاد و أن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة.

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدوري ، بل ويأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدوري المصري ، ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة ، وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة.