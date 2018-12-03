رياضة | رومينيغه يرشح أوليفر كان لخلافته في بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رومينيغه يرشح أوليفر كان لخلافته في بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، الكشف عن خططه في المستقبل فيما يخص استمراره مع النادي البافاري بعد 2019، مؤكداً أنه يجب عليه التحدث مع المقربين منه قبل أن يتخذ قراراً في هذا الصدد.

وقال رومينيغه: "أنظر بعين الاعتبار لرغبة مجلس الإدارة في تمديد تعاقدي لعامين، ولكن أولا يتعين علي أن أتحدث مع زوجتي، وعدتها بأن يكون لدي وقت للعائلة، لدي خمسة أبناء وثلاثة أحفاد".

ويمتد تعاقد رومينيغه مع بايرن ميونخ حتى نهاية عام 2019، إلا إن مجلس إدارة النادي الألماني أعرب عن رغبته في تمديد هذا التعاقد لعامين إضافيين.

وبعيداً عن استمرار رومينيجه أو عدم استمراره مع بايرن ميونخ حتى 2021، ثارت تكهنات في ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية حول إمكانية عودة الحارس الألماني السابق أوليفر كان إلى النادي من أجل إعداد نفسه لخلافة رومينيغه.

وأضاف رومينيغه: "أوليفر يبدو لي شخص مثير للاهتمام للغاية، لديه ما نرغب فيه نحن، كان لاعباً كبيراً ودرس الاقتصاد أيضاً، ولكن عليه أن يفصح عن رغبته في ذلك أولاً".

وكان رئيس بايرن ميونخ، أولي هونيس، اعترف قبل أيام قليلة أن الحارس البافاري السابق يمكنه أن يكون هو الشخص الذي سيتم اختياره لخلافة رومينيغه.

وقال هونيس خلال اجتماع الجمعية العمومية لناديه مساء الجمعة الماضي: "يمكننا أن نأخذ كان في الاعتبار بعد أن ينتهي تعاقد كارل هاينز".