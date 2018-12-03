رياضة | وزارة الرياضة تمنح وادي دجلة الترخيص الرسمي لأنديتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تمنح وادي دجلة الترخيص الرسمي لأنديتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت شركة أندية وادى دجلة بأنديتها الخاصة على الترخيص الرسمى من وزارة الشباب والرياضة ، لتبدأ الشركة وأنديتها بذلك مرحلة نمو وتطور جديدة، بعد أن أصبحت واحدة من أوائل الشركات المساهمة في الاستثمار الرياضي التى تحصل على ترخيص وزارة الشباب والرياضة بشأن الأندية الخاصة، حيث أكدت وزارة الشباب والرياضة حرصها على تشجيع شركات الخدمات الرياضية والقطاع الخاص لتقديم خدماتهم وإدارة عملهم وفقا لأحكام قانون الرياضة الصادر بقانون رقم ٧١ لسنة 2017.

ومنحت وزارة الشباب والرياضة الترخيص للشركة والأندية الخاصة التابعة لها، وجاري إنهاء تراخيص نادي وادى دجلة الاسكندرية محرم بك فور انتهاء الإنشاءات.

فيما أكد المهندس ماجد سامى، رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، على أن الترخيص يعد تتويجًا لنجاحات الشركة ونقطة إنطلاق جديدة لها لتقديم مزيد من الأبطال للرياضة المصرية، ومزيد من الخدمات المتميزة لأعضائها الحاليين والجدد.

كما أعرب عن سعادته بالحصول على الترخيص، وإيمانه أن مسيرة التطوير فى الشركة وأنديتها الخاصة ستدخل في مرحلة جديدة أكثر تفاؤلا ونموا بعد تلك الخطوة، مشيرا الي ان الشركة ومجلس إدارتها يؤمنون بشكل كبير باهمية رضاء الأعضاء.

وجدد ماجد سامى وعده لكافة الأعضاء بأن تستمر الشركة فى طريقها نحو المزيد من التميز ومنح الأعضاء مزيد من الخدمات والإنشاءات ورعاية الموهوبين من أبناء الأعضاء الذين يعتبرهم الكنز الحقيقى لأندية وادى دجلة.

وتأتى خطوة الحصول على الترخيص الرسمى للشركة وأنديتها استكمالا لتلك المسيرة من النمو وعمليات التوسع والتطوير المستمرة، حيث ستمنح تلك الخطوة للشركة وأنديتها الخاصة مزيد من الثقة والاستقرار، كما ستمكنها من تقديم المزيد من الخدمات لأعضائها من خلال العمل على الإنشاءات المتطورة وطرق التدريب والتأهيل الحديثة، وتطوير الإنشاءات المستمرة، خاصة وأن الشركة من أوائل الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي فى مصر وهى أيضًا من أوائل الشركات التى استوفت كافة مقومات ومتطلبات الحصول على الترخيص الرسمي من الوزارة التي تقدم دعمًا ملحوظًا لشركات القطاع الخاص في قطاع الرياضة من أجل المساهمة في تقدم الرياضة في مصر وفقًا لقانون الرياضة الجديد.